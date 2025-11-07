Solange Fugger: "In medicina serve coraggio e determinazione, ma gender gap si colma con educazione"- Video

Primario a soli 36 anni, Solange Fugger racconta le sfide di una carriera costruita con passione e tenacia in un ambiente ancora segnato da disparità di genere. "Gli ostacoli non mancano, soprattutto nel farsi rispettare e riconoscere autorevolezza da giovane donna", spiega. Pur riconoscendo i progressi della medicina nel dare più spazio alle professioniste, Fugger sottolinea che il divario di genere resta un problema culturale profondo, da affrontare con un’educazione emotiva e civica che parta dalle scuole. "Il mio consiglio – conclude – è crederci sempre, con coraggio, determinazione e precisione".