Serie A, oggi Atalanta-Inter - Diretta

La Dea ospita i nerazzurri nella 17esima giornata di campionato

Marcus Thuram e Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram e Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
28 dicembre 2025 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella 17esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, l'Atalanta ospita l'Inter - in diretta tv e streaming - al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana, dove sono stati battuti dal Bologna ai calci di rigore, mentre la Dea ha vinto 1-0 in trasferta con il Genoa.

Nella prossima giornata di campionato l'Atalanta ospiterà la Roma, mentre l'Inter sarà impegnata a San Siro contro il Bologna.

