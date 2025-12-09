Solidarietà, abbraccio dell'Italia ai bambini ucraini

Si è conclusa con una partecipazione calorosa e sentita la giornata di festa, solidarietà e inclusione dedicata ai bambini ucraini ospiti del Centro di Accoglienza 'Cascina Torta', gestito dalla Cooperativa sociale L’Angolo, che accoglie attualmente 248 rifugiati provenienti dall’Ucraina. L’iniziativa, promossa dalla giornalista e attivista Claudia Conte con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia e il sostegno della Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Polizia di Stato, ha regalato alle famiglie un momento di gioia e vicinanza, senza dimenticare il dramma della guerra ancora in corso. Una giornata di festa, speranza e condivisione.

Sport, musica, cultura e istituzioni si sono unite in un unico grande abbraccio dedicato ai più piccoli. La Figc ha partecipato attivamente distribuendo gadget, kit sportivi e regali pensati per far vivere ai bambini un momento di leggerezza e gioco, trasformando la passione calcistica in un ponte di inclusione. La Polizia di Stato ha donato a ciascun bambino 'Il Mio Diario', un quaderno didattico interattivo progettato per accompagnare la crescita dei ragazzi attraverso legalità, sicurezza e creatività: un gesto simbolico che ha trasmesso vicinanza, rassicurazione e affetto istituzionale. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto sottolineare il valore profondo dell’iniziativa: "Il Piemonte è terra di accoglienza e solidarietà. Ospitare queste famiglie - ha detto -significa offrire protezione e normalità, ma anche ricordare che la pace si costruisce partendo dai più piccoli. Questa manifestazione acquista un valore ancora più forte perché coinvolge istituzioni fondamentali come la Polizia di Stato insieme al mondo dello sport, del volontariato e della cultura".

Sul palco si è esibito il cantautore Massimo Di Cataldo, insignito del titolo di 'Ambasciatore del Sorriso nel Mondo' con la consegna del Gogòl, che ha interpretato i suoi brani più amati e guidato i bambini in un laboratorio musicale. Momenti di fantasia e magia sono stati donati dall’attore Daniel McVicar, che ha incantato i piccoli con fiabe e racconti, e dall’attrice Angela Melillo, che ha proseguito il viaggio tra immaginazione ed emozioni. Un profumato laboratorio del gusto è stato realizzato da Molino Signetti e dalla famiglia Zafirov della Pizzeria Zaffiro, che hanno guidato famiglie e bambini nella preparazione dell’impasto, celebrando l’eccellenza italiana attraverso la pizza. Tra i partecipanti anche Luca Massaccesi, Medaglia Olimpica e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, il Prof. Cesare San Mauro e Makovska Olga rapresentante della Comunità Ucraina a Torino.

Tra i partner che hanno supportato l’iniziativa figurano l’avvocato Maurizio Bortolotto, fondatore dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, Gianfranco Santero di Santero 958, Stephan Nicolussi, Presidente di Domus Europa, e Pompeo Torchia, Presidente dell’Associazione Sud del Mondo Ets, che il 16 dicembre alla Camera dei deputati promuoverà il convegno 'Pacificazione e ricostruzione per l’Ucraina', con particolare attenzione ai bambini mutilati. "L’8 dicembre è per noi una giornata di solidarietà profonda. È un modo per non voltarsi dall’altra parte - ha dichiarato Claudia Conte - e trasformare la vicinanza in un gesto di umanità. Ringrazio l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, la Figc e la Polizia di Stato per aver sostenuto un evento che parla al cuore di tutti". "Questa giornata è un grande abbraccio ai bambini ucraini. A Cascina Torta cerchiamo ogni giorno di trasformare l’accoglienza in ascolto - ha concluso la presidente della Cooperativa sociale L’Angolo, Mirella Margarino - relazioni e futuro. L’8 dicembre abbiamo detto ai nostri piccoli ospiti che non sono soli".