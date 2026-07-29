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Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi lancia il corso 'Farmaco e Salute'

Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi lancia il corso 'Farmaco e Salute'
29 luglio 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' apre le iscrizioni per l'anno accademico 2026/2027 al corso di alta formazione 'Farmaco e Salute - Pilastri del Made in Italy'. Ispirandosi al 'metodo Ciampi' e con la missione di “formare persone per riformare le Istituzioni”, il percorso nasce per plasmare la futura classe dirigente della sanità e dell'industria farmaceutica. Per valorizzare i migliori talenti under 45, il bando mette a disposizione 30 borse di studio: 10 a copertura totale (100%) per studenti, dottorandi e ricercatori privi di altro reddito; 20 a copertura parziale (dal 50% all'80%) per professionisti del settore pubblico e privato. Inoltre i candidati che invieranno domanda e confermeranno l'iscrizione entro il 5 agosto beneficeranno di un ulteriore sconto Early Bird del 5%.

Il corso si rivolge a professionisti del settore farmaceutico, biotecnologico, manager d’azienda, medici, farmacisti, ricercatori, funzionari pubblici, dirigenti e operatori del Servizio sanitario nazionale, avvocati, economisti, consulenti ed esperti di regolamentazione, politiche sanitarie e Health Technology Assessment. Prenderà il via il 18 settembre con una durata di 4 mesi e una formula ibrida ad alta flessibilità: lezioni online serali, high-level seminar ed eventi di networking a Roma, oltre a tavoli di lavoro per la redazione di Policy Brief da presentare alle istituzioni partner. Le domande per partecipare dovranno essere presentate entro il 18 settembre inviando curriculum, foto e lettera motivazionale all'indirizzo e-mail: candidature.madeinitaly@spes.academy.

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Farmaco e Salute Made in Italy Formazione
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