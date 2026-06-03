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Sport e screening oncologici, al Gravina Sport Village 7 giugno giornata Italpol Vigilanza - Komen

03 giugno 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domenica 7 giugno il Gravina Sport Village ospiterà un’iniziativa promossa da Italpol Vigilanza in collaborazione con Komen Italia, pensata per coinvolgere ospiti, aziende partner, rappresentanti istituzionali e famiglie in un’esperienza dedicata alla salute e alla cultura della prevenzione. Nel corso della giornata sarà attiva la Carovana della Prevenzione di Komen Italia con screening sanitari e attività informative dedicate alla prevenzione oncologica, accanto a momenti sportivi, attività ludiche e dimostrazioni aperte ad adulti e bambini. Il programma vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del mondo sportivo e istituzionale. Tra questi Girolamo Giovinazzo, medaglia d’argento olimpica nel judo ai Giochi di Atlanta, protagonista di esibizioni e momenti dedicati alla disciplina e ai valori educativi dello sport; la Federazione Pugilistica Italiana con attività di autodifesa, boxe e laboratori pratici; il mister Marco Dell’Anna con sessioni di tecnica individuale e mental coaching applicato al calcio; il maestro argentino Bruno Dottori per le attività di padel; oltre alla partecipazione dei giocatori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.

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Il momento istituzionale della giornata vedrà gli interventi del Cav. Giulio Gravina, Owner di Italpol Vigilanza S.p.A. e Ambassador in Rosa per Komen Italia, del Prof. Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica e del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli, e della Tenente Colonnello e Medico Elena Bartoccioni dell’Arma dei Carabinieri. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale e delle realtà partecipanti, con testimonianze e contributi dedicati ai temi della prevenzione, della sicurezza e del benessere sociale.

“Italpol crede fortemente che proteggere significhi anche promuovere salute, prevenzione e attenzione concreta verso le persone e le comunità - sottolinea Giulio Gravina - Questa giornata nasce dalla volontà di condividere valori, esperienze e responsabilità insieme a partner, istituzioni e famiglie”. L’appuntamento si svolgerà domenica 7 giugno presso il Gravina Sport Village di Roma.

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Tag
Sport Screening oncologici Prevenzione Salute Italpol Vigilanza Komen Italia
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