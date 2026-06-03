Sport e screening oncologici, al Gravina Sport Village 7 giugno giornata Italpol Vigilanza - Komen

Domenica 7 giugno il Gravina Sport Village ospiterà un’iniziativa promossa da Italpol Vigilanza in collaborazione con Komen Italia, pensata per coinvolgere ospiti, aziende partner, rappresentanti istituzionali e famiglie in un’esperienza dedicata alla salute e alla cultura della prevenzione. Nel corso della giornata sarà attiva la Carovana della Prevenzione di Komen Italia con screening sanitari e attività informative dedicate alla prevenzione oncologica, accanto a momenti sportivi, attività ludiche e dimostrazioni aperte ad adulti e bambini. Il programma vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del mondo sportivo e istituzionale. Tra questi Girolamo Giovinazzo, medaglia d’argento olimpica nel judo ai Giochi di Atlanta, protagonista di esibizioni e momenti dedicati alla disciplina e ai valori educativi dello sport; la Federazione Pugilistica Italiana con attività di autodifesa, boxe e laboratori pratici; il mister Marco Dell’Anna con sessioni di tecnica individuale e mental coaching applicato al calcio; il maestro argentino Bruno Dottori per le attività di padel; oltre alla partecipazione dei giocatori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.

Il momento istituzionale della giornata vedrà gli interventi del Cav. Giulio Gravina, Owner di Italpol Vigilanza S.p.A. e Ambassador in Rosa per Komen Italia, del Prof. Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica e del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli, e della Tenente Colonnello e Medico Elena Bartoccioni dell’Arma dei Carabinieri. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale e delle realtà partecipanti, con testimonianze e contributi dedicati ai temi della prevenzione, della sicurezza e del benessere sociale.

“Italpol crede fortemente che proteggere significhi anche promuovere salute, prevenzione e attenzione concreta verso le persone e le comunità - sottolinea Giulio Gravina - Questa giornata nasce dalla volontà di condividere valori, esperienze e responsabilità insieme a partner, istituzioni e famiglie”. L’appuntamento si svolgerà domenica 7 giugno presso il Gravina Sport Village di Roma.