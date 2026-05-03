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Stefania Andreoli, chi è la psicoterapeuta finita nella bufera

Dopo la frase: "Non dite 'ti amo' ai vostri figli"

Stefania Andreoli - (Ipa)
Stefania Andreoli - (Ipa)
03 maggio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non dite 'ti amo' ai vostri figli". La frase sul rapporto tra genitori e figli, prounciata da Stefania Andreoli, è finita al centro di un acceso dibattito social. "Io amo la persona con la quale sto, che mi fa battere il cuore", ha esordito, sottolineando come in italia l'espressione 'ti amo' appartenga al linguaggio di coppia. Ma chi è Stefania Andreoli?

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Psicologa e psicoterapeuta, lavora da sempre con gli adolescenti, la famiglia e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. Presidente di Associazione Alice ETS, è consulente tra gli altri per The Walt Disney&Co, Pixar, Mondadori, Fabbri, Giunti e De Agostini. E' membro della commissione IAP dove si occupa dell'immagine della donna in pubblicità e di tutela dei minori. Scrive per il Corriere della Sera, 7 e la27ora.

Autrice di libri di successo come 'Mamma ho l'ansia', 'Papà fatti sentire', 'Mio figlio è normale?' e 'Io, te, l'amore', è molto seguita sui social media, dove affronta temi educativi e relazionali, a volte innescando dibattiti accesi, come quello appunto sull'espressione "ti amo" ai figli.

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psicoterapeuta genitori e figli rapporto genitoriale
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