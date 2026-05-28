circle x black
Cerca nel sito
 

Strage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra

Dovrà scontare 5 anni. Nel locale, l'8 dicembre 2018, morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino

La discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo - Fotogramma
La discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo - Fotogramma
28 maggio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il gestore della discoteca teatro della strage di Corinaldo, la 'Lanterna Azzurra' dove l'8 dicembre 2018 morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi ed è stato portato nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
strage corinaldo lanterna azzurra strage corinaldo lanterna azzurra
Vedi anche
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza