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Strage ferroviaria di Viareggio, condanne definitive: Moretti si è costituito in carcere ieri sera

L'ex ad di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria italiana condannato a cinque anni di reclusione. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati

Parenti delle vittime della strage di Viareggio - Fotogramma
Parenti delle vittime della strage di Viareggio - Fotogramma
26 giugno 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è costituito in carcere ieri, in tarda serata, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite.

I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell’appello ter che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a cinque anni di reclusione per Moretti. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.

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strage ferroviaria Cassazione Viareggio strage viareggio mauro moretti
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