Successo dell'Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti al mattino, attesi più di 1700 al pomeriggio

Oggi, giovedì 12 febbraio, studenti e studentesse delle scuole hanno modo di scoprire l'università di Roma Tor Vergata per l'open day invernale 2026. Oltre 2000 gli studenti che si sono presentati alla mattina con i loro docenti accompagnatori da 27 scuole provenienti anche fuori regione. Al pomeriggio, invece, ci sono attualmente 1700 prenotati, ma ne sono attesi molti di più. A disposizione degli studenti desk informativi dei singoli corsi di studio Triennale e Magistrale a ciclo unico con docenti e tutor per ulteriori chiarimenti. Inoltre, sono presenti anche gli stand dedicati ai servizi di Ateneo per fornire ogni informazione utile per affrontare la futura esperienza universitaria.