circle x black
Cerca nel sito
 

Superenalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 11 agosto 2026

Nessun '6' né '5+1', jackpot sale a 208,5 milioni di euro

Superenalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 11 agosto 2026
11 agosto 2026 | 21.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' nè '5+1' al concorso di oggi, martedì 11 agosto, del Superenalotto. I 5 - in totale ne sono stati realizzati 10 - vincono 19.432 euro. Alla prossima estrazione il jackpot per il '6' sarà di 208,5 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione vincente: 8, 19, 38, 53, 66, 79. Numero Jolly: 90. Superstar: 49.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Superenalotto jackpot Superenalotto oggi Superenalotto 11 agosto superenalotto estrazioni estrazione superenalotto oggi superenalotto estrazione oggi
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza