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SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 6 novembre. I 5 vincono oltre 33mila euro

Nessun '6' né '5+1'. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione sale a 51.200.000,00 euro

Superenalotto - (Ipa)
Superenalotto - (Ipa)
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06 novembre 2026 | 21.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso SuperEnalotto di oggi, venerdì 6 novembre. In 4 hanno centrato il montepremi a disposizione dei Punti 5, portandosi a casa rispettivamente 32.961,39 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 sale così a 51.200.000,00 euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come so se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

I numeri vincenti sono: 5, 20, 28, 47, 50, 67; Numero Jolly 87; SuperStar 14.

Riproduzione riservata
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