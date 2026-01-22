circle x black
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 22 gennaio

In quattro hanno centrato il 5 incassando quasi 45mila euro a testa

Schedine del SuperEnalotto (Fotogramma/Ipa)
22 gennaio 2026 | 22.08
Redazione Adnkronos
Nessun 6 né 5+1 all'estrazione di oggi, giovedì 22 gennaio, del SuperEnalotto. Sono stati in quattro a centrare il 5, incassando, invece, 44.708 a testa. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 109.800.000,00 euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come faccio a sapere se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

È stata estratta la combinazione vincente del Superenalotto: 2, 30, 52, 56, 57, 78; Numero Jolly 59; Super Star 25.

