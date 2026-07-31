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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 31 luglio

Nessun 6 né 5+1. I 5 vincono 16mila euro

Ricevute del Superenalotto - (Fotogramma)
Ricevute del Superenalotto - (Fotogramma)
31 luglio 2026 | 21.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 31 luglio. Centrati 9 punti 5 ai quali vanno 16.630,24 euro ciascuno. Si torna a giocare domani, sabato 1 agosto. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 205.126.643,43 euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente: 2, 6, 10, 31, 39, 83, Numero Jolly 66, SuperStar 75. ﻿


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