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Superenalotto, numeri combinazione vincente: centrati due 5 da 111mila euro

Il jackpot per il prossimo concorso sale a 174,1 milioni di euro

Schedine del superenalotto - (Fotogramma)
Schedine del superenalotto - (Fotogramma)
04 giugno 2026 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non sono stati centrati né '6' né '5+1' nel concorso del Superenalotto di oggi, 4 giugno 2026. Sono due invece i punti '5' centrati, che vincono ciascuno 111.841,75 euro: le schedine sono state giocate a Dorno, in provincia di Pavia, e a Trabia, in provincia di Palermo. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 174,1 milioni di euro.

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Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come so se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente del SuperEnalotto: 12, 33, 43, 55, 74, 75. Numero Jolly 70, SuperStar 59.

Riproduzione riservata
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superenalotto numeri vincenti superenalotto combinazione vincente
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