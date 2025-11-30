L'appuntamento è per il 5 dicembre

In arrivo un'altra Superluna. Per chi si fosse perso quella di novembre, venerdì 5 dicembre ci sarà un nuovo spettacolo. Perigeo e fase piena, pur non verificandosi nello stesso giorno come lo scorso mese, avvengono a poche ore di distanza.

La Luna diventa piena ogni mese, e passa al perigeo ogni mese: la Superluna si ha quando i due eventi avvengono contemporaneamente (o entro meno di 24 ore).

In questo caso s troverà al perigeo ad appena 356.961 km dalla Terra (129 km più lontana rispetto alla Superluna di novembre), mentre in fase piena disterà 357.219 km (239 km in più rispetto al plenilunio precedente).

La Luna si presenterà più luminosa del 23% e più grande del 14%.

Il fenomeno della Superluna non è un fenomeno astronomico vero e proprio, ha origini popolari. In questo caso si parla di Superluna o Luna piena Fredda.