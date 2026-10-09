circle x black
Cerca nel sito
 

Tajani: "Bisogna ascoltare i giovani e costruire con loro"

Antonio Tajani - (Foto Adnkronos)
Antonio Tajani - (Foto Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 18.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Bisogna ascoltare e costruire con i giovani, che sono cittadini come tutti gli altri. Sapendo sempre che bisogna avere fiducia nei giovani non con un'ottica paternalistica, magari accompagnando qualche volta, dando qualche consiglio e mettendo a disposizione la propria esperienza". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso dell'evento '60 under 30' promosso all'Università Link di Roma dall'associazione La Giovane Roma di Federico Lobuono.

"Io alla vostra età - ha aggiunto rivolgendosi alla platea - avevo la convinzione di essere paladino dei diritti, che vengono prima dell'organizzazione dello Stato. Quali sono i diritti? La libertà, di non essere costretti ad andare a lavorare dall'altra parte del mondo, di potersi creare una famiglia, di non essere discriminato dalla scuola per lo stesso motivo sessuale, razziale, politico. La libertà in cui in un'università, in una scuola non ti insegnano come la devi pensare, insegnano a poter scegliere qual è la tua strada, quali sono le battaglie in cui ti vuoi impegnare".

"Se ciascuno di noi crede in quello che fa rimarrà giovane anche con capelli grigi", ha concluso Tajani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giovani diritti libertà Forza Italia
Vedi anche
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza