circle x black
Cerca nel sito
 

Taormina, Emodinamica diventa Centro eccellenza multidisciplinare

Taormina, Emodinamica diventa Centro eccellenza multidisciplinare
26 novembre 2025 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Negli ultimi anni l’U.O.S.D. di Emodinamica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina si è affermata come unico Centro dell’ASP di Messina dedicato all’interventistica strutturale cardiaca, rappresentando un punto di riferimento per pazienti provenienti da tutta la provincia e non solo. Sotto la responsabilità del dott. Giuseppe Cinnirella, l’unità ha registrato una crescita significativa sia in termini di volumi di attività che di complessità delle procedure, consolidando un percorso di sviluppo fondato su competenze specialistiche e lavoro di squadra. Un contributo determinante è stato offerto dall’introduzione e dalla sistematizzazione dell’ecografia strutturale intraoperatoria e dello screening ecocardiografico pre-procedurale, affidati al dott. Giuseppe Ronsivalle". Così, in una nota. "Questa integrazione ha elevato la precisione delle procedure, migliorato la selezione dei pazienti e permesso all’ambulatorio di ecocardiografia cardiologica di ottenere il riconoscimento di Secondo Livello, rappresentando un passo avanti essenziale nella gestione delle cardiopatie strutturali. Parallelamente, la presenza costante e altamente qualificata dei cardiologi interventisti dell’équipe (dottori Gianfranco Capilli, Paolo D'Arrigo, Gessica Motta e Orazio Christian Trovato) ha consentito di ampliare la casistica, introdurre nuove tecniche e consolidare un’attività in linea con i più moderni standard internazionali. Tra le principali procedure sviluppate negli ultimi anni si segnalano: chiusura percutanea del forame ovale pervio (PFO), chiusura del difetto interatriale (DIA), occlusione dell’auricola sinistra per la prevenzione del rischio embolico nella fibrillazione atriale, riparazione percutanea della valvola mitrale con tecnica MitraClip, denervazione renale nei pazienti con ipertensione arteriosa resistente impianto percutaneo di valvole polmonari negli adulti con cardiopatie congenite, svolto in sinergia con il dott. Paolo Guccione responsabile della Cardiologia pediatrica del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo", si legge ancora.

“Il progresso dell’attività strutturale è frutto di un lavoro corale – sottolinea il dott. Giuseppe Cinnirella – reso possibile dalla dedizione dei nostri professionisti e dalla Direzione strategica aziendale composta dal direttore generale Giuseppe Cucci', dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. Il nostro impegno è continuare a crescere, offrendo ai pazienti della provincia un livello di cura sempre più avanzato. L’Emodinamica di Taormina conferma così di essere utile non solo per le coronarie, ma di essere un Centro di competenza multidisciplinare capace di offrire interventi strutturali complessi con elevati standard di sicurezza e qualità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Emodinamica Centro eccellenza multidisciplinare Cardiologia Interventistica strutturale cardiaca
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza