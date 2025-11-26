circle x black
Bolsonaro ha esaurito i ricorsi, definitiva condanna a 27 anni per tentato golpe

L'ex presidente brasiliano si trova in detenzione cautelare da sabato scorso, dopo che la polizia federale ha accertato un suo tentativo di liberarsi del braccialetto elettronico che monitorava i domiciliari concessi la scorsa estate

air Bolsonaro - (Afp)
26 novembre 2025 | 07.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro resterà nella stanza speciale del quartier generale della polizia federale a Brasilia per iniziare a scontare la condanna a 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato. Lo ha stabilito la Corte Suprema, dichiarando esaurite tutte le possibilità di ricorso e rendendo così definitiva la sentenza emessa lo scorso settembre.

La Corte ha confermato anche le condanne dell’ex ministro della Giustizia Anderson Torres (24 anni) e dell’ex deputato Alexandre Ramagem (16 anni), entrambi coinvolti nel complotto per mantenere Bolsonaro al potere dopo la sconfitta elettorale del 2022.

Bolsonaro si trova in detenzione cautelare da sabato scorso, dopo che la polizia federale ha accertato un suo tentativo di liberarsi del braccialetto elettronico che monitorava i domiciliari concessi la scorsa estate. Il suo team di difesa insiste affinché il 70enne ex presidente possa scontare la pena ai domiciliari, citando le sue condizioni di salute, ma la Corte ha confermato per ora la sua permanenza nella stanza riservata ai detenuti "protetti".

