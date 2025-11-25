circle x black
Champions League, oggi Bodo-Juve e Napoli-Qarabag - Le partite in diretta

Bianconeri e azzurri in campo per la quinta giornata della fase campionato

Luciano Spalletti - Afp
Luciano Spalletti - Afp
25 novembre 2025 | 20.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League. Oggi, martedì 25 novembre, si giocano Bodo Glimt-Juve e Napoli-Qarabag per la quinta giornata della fase campionato. Per i bianconeri di Spalletti, sfida in condizioni 'estreme' sotto la neve norvegese e ricca di insidie. Per gli azzurri di Antonio Conte, una partita abbordabile per portare a casa tre punti importante in ottica qualificazione.

Dove vedere le due partite? Bodo Glimt-Juve è visibile in diretta tv su Sky (canali Sky Sport 1 e 252), ma anche in streaming su Sky Go e Now.

Napoli-Qarabag sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Nella sesta giornata della fase campionato si giocheranno Juventus-Pafos e Benfica-Napoli.

Champions League diretta Champions League Bodo Juve Napoli Qarabag
