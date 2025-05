Terna, completata la posa del ramo est del Tyrrhenian Link

“Ci sono voluti poco più di due mesi per installare i circa 490 km di elettrodotto necessari a completare la posa del ramo est del Tyrrhenian Link, una delle infrastrutture elettriche di Terna più rilevanti per il Paese, che collegherà la Campania e la Sicilia. La posa del ramo est del Tyrrhenian Link è stata realizzata in due fasi: la prima, lunga 260 km, si è conclusa a marzo; la seconda, di 230 km, è stata avviata ad aprile. E' un importante traguardo, per Terna e per il Paese, nel processo di decarbonizzazione delineato dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Le grandi infrastrutture marine rappresentano la risposta sostenibile dell’azienda alla costante crescita della richiesta di energia, attraverso soluzioni innovative, efficaci e a ridotto impatto ambientale”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.