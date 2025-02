Sciame sismico in zona per tutta la giornata

Nuove scosse di terremoto oggi, martedì 18 febbraio, nel Crotonese. La più forte, di magnitudo 3.7, è state registrata in provincia di Crotone dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma lo sciame sismico non si ferma in tutta la zona. Colpiti in particolare con diverse scosse i Comuni di Scandale, San Mauro Marchesato e Santa Severina sin da questa mattina.