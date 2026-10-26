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Terremoto oggi Campi Flegrei, sciame sismico in corso: scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Pozzuoli

Lo ha reso noto l'Osservatorio Vesuviano: scossa più forte di magnitudo 2.3

Terremoto oggi Campi Flegrei, sciame sismico in corso: scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Pozzuoli
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26 ottobre 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno sciame sismico è in corso dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, nella zona dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato sui propri canali social il Comune di Pozzuoli con una nota.

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:39 del 26/10/2026 (UTC 10:39 del 26/10/2026) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3".

Nella stessa comunicazione si avverte che "in considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno".

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