Testimoni di Geova tornano alla Nuova Fiera, attese 35.000 persone

Considerato l’interesse di molte persone per la fede e la spiritualità, i Testimoni di Geova stanno estendendo l’invito ad assistere alla serie di congressi dal tema 'Pura adorazione', che anche quest’estate si terranno in tutto il mondo. Ogni anno i Testimoni organizzano eventi gratuiti e aperti a tutti della durata di tre giorni. Quest’estate torneranno alla Nuova Fiera di Roma Ingresso Est, con un evento stimolante che approfondirà il significato della sincera riverenza e dell’adorazione di Dio. I Testimoni sono una delle maggiori organizzazioni non-profit al mondo a occuparsi di congressi. Ancora una volta, la loro presenza sarà di beneficio all’economia locale; infatti, nell’arco di due fine settimana a partire da domani arriveranno in città oltre 35.000 persone.

“Non vediamo l’ora di collaborare con le autorità locali per organizzare questo evento entusiasmante a Roma”, ha dichiarato Luca Didò, portavoce dei Testimoni di Geova. “Quest’anno il tema del congresso mira ad offrire una guida a chi è alla ricerca di speranza. Ci auguriamo che, al termine dell’evento, tutti i partecipanti si sentano incoraggiati e motivati, avendo compreso meglio cosa significa veramente adorare Dio e come questo possa aiutarli ad affrontare le sfide di oggi”. Al congresso dal tema 'Pura adorazione' saranno presentati video, discorsi e interviste a carattere biblico su vari argomenti. Ecco alcuni temi: Come facciamo a sapere se quello in cui crediamo è vero?; Lezioni dal primo miracolo di Gesù; Lezioni da ciò che disse Gesù.

Un momento importante sarà il battesimo, che avrà luogo nella mattinata di sabato. Inoltre, molti non vedono l’ora di vedere il secondo episodio del videoracconto 'La buona notizia secondo Gesù'. Questa serie, composta da 18 episodi, fornisce un quadro completo della vita e dell’opera svolta da Gesù Cristo basandosi unicamente sulle narrazioni evangeliche. Il primo episodio è stato presentato in anteprima nella serie di congressi dell’anno scorso. Il secondo episodio sarà mostrato in due parti, il venerdì e il sabato, mentre il terzo è in programma domenica pomeriggio. Nel 2024, in tutto il mondo, agli oltre 6.000 congressi di tre giorni organizzati dai Testimoni di Geova hanno assistito quasi 11 milioni di persone.