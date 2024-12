Il caso scoperto in provincia di Palermo, aperta un'inchiesta. Il cadavere mummificato del 90enne era avvolto in un piumone

Per riscuotere la pensione del padre novantenne, morto circa un anno fa, avrebbe tenuto il suo cadavere mummificato in casa. E' accaduto a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo.

A scoprire il corpo dell'anziano avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale, scrive il Giornale di Sicilia. Aperta una inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l'autopsia sui resti.