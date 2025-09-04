circle x black
Torino, incendio in stabilimento a Pianezza: pericolo nube tossica

Crollata una parte della struttura ma al momento non risultano persone coinvolte

Incendio in stabilimento a Pianezza
Incendio in stabilimento a Pianezza
04 settembre 2025 | 23.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi, giovedì 4 settembre, all’interno di un edificio industriale a Pianezza, nel torinese. Le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo visibile anche dal capoluogo piemontese, che lavora materiali plastici.

Sul posto stanno operando 10 squadre, anche con esperti Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e droni utili per monitorare la situazione dall'alto e indirizzare al meglio il getti delle lance antincendio sulle fiamme. A causa del rogo è crollata una parte della struttura ma al momento non risultano persone coinvolte. Una volta ultimato lo spegnimento delle fiamme seguiranno le operazioni di verifica e di indagine sulle cause dell’evento.

Intanto, l’amministrazione comunale sui social invita i cittadini in via precauzionale a chiudere le ante e le finestre delle proprie abitazioni e ad evitare di uscire. “In questo momento i vigili del fuoco sono sul luogo e stanno provvedendo allo spegnimento dell’incendio - fa sapere il sindaco Antonio Castello - attendiamo le rilevazioni dell’Arpa e vi daremo ulteriori informazioni nel corso della serata”

