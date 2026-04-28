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Roma, riconsegnata la Torre dei Conti: Gualtieri ricorda l'operaio Octav Stroici - Video

28 aprile 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stata riconsegnata dai vigili del fuoco la Torre dei Conti, dopo i lavori di consolidamento in seguito al crollo avvenuto il 3 novembre 2025 e in cui perse la vita l’operaio Octav Stroici. Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini, il comandante del corpo dei vigili del fuoco di Roma Adriano De Acutis e la figlia di Stroici, Alina: da oggi quindi, dopo il consolidamento, ripartono i lavori di restauro dell’edificio. Nel suo intervento, Gualtieri ricorda anche Octav Stroici: "Lo ricordiamo con grande dolore e ci stringiamo ai suoi cari. Questo è poi un momento di riconoscenza da parte di tutta la città per il lavoro interistituzionale e la professionalità dei vigili del fuoco, che hanno consentito di salvare un monumento importante e prezioso che altrimenti non sarebbe stato salvato. Il metodo Roma si è rivelato ancora una volta efficace".

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La cerimonia di oggi, prosegue il sindaco, "permette ora di ripartire con il restauro. Parallelamente poi prosegue il lavoro della magistratura per accertare le cause di questo incidente". Una riconsegna che avviene nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: "Penso - afferma il prefetto Giannini - che sia molto significativo che questa riconsegna avvenga nella giornata di oggi. È importante anche preservare il bene, ma poi fare nel più breve tempo possibile per preservare la vita dei cittadini".

Infine, il comandante di Roma dei vigili del fuoco De Acutis ricorda come, dal loro intervento ad oggi, "le problematiche sono state tante: abbiamo sempre e costantemente monitorato lo stato dell’edificio e alcune attività sono cambiate nel corso delle operazioni. Però ora siamo assolutamente sicuri che la struttura non cederà. Il nostro rammarico rimane quello di non essere riusciti a salvare Octav Stroici, siamo contenti che qui oggi ci sia la figlia, ma purtroppo non siamo riusciti a fare quello che vorremmo fare tutte le volte in cui ci troviamo in situazioni di questo tipo".

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torrei dei conti octav stroici roberto gualtieri torre dei conti roma
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