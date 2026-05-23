Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è divorzio, la fiaba tra l'ex calciatore e la conduttrice Mediaset finisce a 21 anni di distanza dal 'sì' in chiesa. Come scrivono i quotidiano 'Il Corriere della Sera' e 'Il Messaggero', ieri erano in tribunale per l'udienza di divorzio che però non ha chiuso le questioni sul patrimonio, Rolex e mantenimento dei figli. Nonostante il giudice Gianluca Gelso abbia tentato di indicare una strada per salvare il matrimonio di Totti e Ilary - scrive Il Corriere della Sera - tuttavia nessuno dei due coniugi, come previsto, ha aperto una spiraglio. E il giudice ha messo la parola fine alla storia, cominciata 21 anni fa tra il Pupone e la showgirl 21 anni fa. Tra due mesi, il tempo necessario al tribunale per dichiarare il divorzio, a quel punto Totti e Illary dovranno attendere la comunicazione della sentenza e dopo trenta giorni potranno risposarsi. Quindi Ilary ad agosto potrà coronare il sogno di sposare Bastian Muller, impreditore tedesco di 37 anni.

Continua la guerra dei Rolex

Il contenzioso però non finisce qui e i due ex coniugi, scrive 'Il Messaggero', anche se hanno abbassato l'ascia di guerra sul divorzio, sul resto litigano su tutto. Continueranno le udienze sulla causa di separazione, per definire l'entità dell'assegno di mantenimento per i tre figli e le spese di manutenzione della villa all'Eur, dove vivono Ilary e i ragazzi. A settembre è attesa la consulanza tecnica dell'ufficio, sui rispettivi patrimoni. Durante l'istruttoria potrebbero essere sentiti anche Christian, Chanel e Isabel Totti. La difesa dell'ex calciatore chiederà di rivedere ulteriormente al ribasso l'assegno di mantenimento da 12.500 euro che versa mensilmente ai figli. Questo perché Christian è autosufficiente dal punti di vista economico, dato che è nel direttivo della scuola calcio Longarina e anche la figlia Chanel, maggiorenne, lavora per una società di influecer con 500mila follower, e ha guadagnato anche dal programma 'Pechino-Express', che ha vinto. Resterebbe a carico di Totti la piccola Isabel di 10 anni che, come ricorda Il Corriere della Sera "è finita al centro di un braccio di ferro giudiziario tra Totti e Blasi. La conduttrice aveva infatti accusato l’ormai ex marito di abbandono di minore per aver lasciato la bambina sola in casa per andare a mangiare fuori con Noemi Bocchi. Accuse che hanno comportato l’apertura di un procedimento penale per il Pupone inchiesta dalla quale Totti è stato archiviato lo scorso gennaio.Oltre a quella della casa, resta aperta la 'guerra dei Rolex' che va avanti da 4 anni".