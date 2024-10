Una neonata è morta improvvisamente a Sestri Levante, in Liguria. A renderlo noto la Direzione Sanitaria spiegando il 9 ottobre 2024, intorno alle 6.00, un famigliare della bimba, nata a Lavagna il 10 settembre scorso, ha chiamato il 118 perché la piccola era esanime e non respirava. Dalla Centrale di Lavagna hanno guidato il padre nella rianimazione neonatale, mentre l’automedica, già presente a Sestri Levante per un altro intervento, ha raggiunto l’abitazione in pochi minuti. Il medico e l’infermiere dell’automedica hanno provato a rianimare la piccola, ma i ripetuti tentativi sono stati vani. Il decesso è stato dichiarato alle 6.35 per sospetta Sids, per cui sono stati avviati tutti i protocolli con l’Ospedale Gaslini previsti in questi casi.

La Direzione Aziendale dell’Asl 4 esprime il proprio profondo cordoglio e si stringe alla famiglia in questo immenso dolore. "La sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile, oppure, in terminologia comune “morte in culla”, è il decesso improvviso e inaspettato di un bambino minore di un anno di età, apparentemente sano – spiega il Direttore Sanitario, Giovanni Andreoli -. La Sids (dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome) è più frequente tra uno e cinque mesi e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita. Nel nostro Paese, si stima un caso su duemila di morti in culla".