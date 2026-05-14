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Tragedia dopo il parto a Roma, morta giovane maestra di Sonnino: nati sani i due gemelli

Il post su Facebook del sindaco del paese in provincia di Latina: "Profondo dolore, annullati tutti gli eventi civili di spettacolo correlati alle Torce"

Erica Carroccia - (Da FacebooK)
Erica Carroccia - (Da FacebooK)
14 maggio 2026 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una giovane maestra di Sonnino (Latina), Erica Carroccia, è morta dopo aver dato alla luce due gemelli presso l’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola. I neonati, secondo quanto si apprende, stanno bene.

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La notizia ha scosso profondamente la comunità del piccolo centro del Lazio. A ricordarla è il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, che sui social ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini: "Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell'improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all'educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni. Una giovane mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all'affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare".

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato l’annullamento degli eventi civili legati alle Torce, mantenendo però lo svolgimento della tradizionale processione nel rispetto del lutto cittadino. "In questo momento di grande sofferenza, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari - aggiunge il sindaco - Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia, custodendo il ricordo della sua dolcezza, del suo impegno e del prezioso esempio umano e professionale che ha lasciato nella nostra comunità. Proprio per l'immenso dolore e nel profondo rispetto di questo tragico momento, l'Amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi civili di spettacolo correlati alle Torce. Nel rispetto della secolare tradizione si terrà regolarmente il rito della processione, sebbene nel massimo rispetto del lutto cittadino e della vicinanza alla famiglia colpita da questa immensa perdita".

La tragedia ha suscitato forte commozione a Sonnino, dove la giovane insegnante era molto conosciuta e stimata.

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