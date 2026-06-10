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Juventus-Torino, vietate le trasferte fino al 3 novembre: la decisione del Viminale

La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027

Tifosi - fotogramma/ipa
Tifosi - fotogramma/ipa
10 giugno 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stop alle trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta fino al 3 novembre 2026. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027 del campionato di calcio.

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Cos'era successo

L'episodio risale al 24 maggio quando la partita è iniziata con un notevole ritardo rispetto alle altre in programma alle 20.45 a causa di disordini fuori dallo stadio. Il prepartita è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due tifoserie avvenuti nel pomeriggio, con un tifoso di 36 anni che ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

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calcio trasferta tifosi divieto
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