Trattore precipita in un burrone, due morti e un ferito nel Crotonese

L'incidente in un'area agricola impervia tra i Comuni di Pallagorio e Casabona

I soccorsi a uno dei feriti nel Crotonese
17 novembre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
Un trattore con a bordo quattro persone è precipitato, quest'oggi, in un profondo burrone in un'area agricola impervia tra i Comuni di Pallagorio e Casabona, nel Crotonese. Il bilancio dell'incidente è di due morti e un ferito, mentre la quarta persona non risulta coinvolta in quanto sarebbe riuscita ad abbandonare il mezzo prima che precipitasse nel burrone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Crotone che, al loro arrivo, hanno rinvenuto il mezzo agricolo in fondo al dirupo con un notevole dislivello, rispetto alla presumibile area di lavoro o di transito del mezzo, di circa 100 metri. Le operazioni di recupero e soccorso si sono rivelate particolarmente difficili a causa della scarsa accessibilità dell'area, fortemente impervia e con presenza anche di rovi e fitta vegetazione. Si è reso necessario anche l'impiego di un elicottero verricellato del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Salerno che ha potuto operare in fondo al burrone trasportando prima il ferito e poi le due salme in un'area accessibile. In tale area, altri due elicotteri del servizio sanitario hanno recuperato il ferito per prestargli le cure del caso, oltre alle due salme per il successivo trasporto. Sul posto anche i carabinieri, al lavoro sulla ricostruzione della dinamica.

