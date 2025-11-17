circle x black
Regionali 2025, la sfida per la Campania infiamma i social. Sanità il tema più gettonato: l'indagine Socialcom

Secondo l'analisti nella sfida per 'il Faro' Cirielli supera del 42% il rivale Fico per engagement medio

Schede per le elezioni regionali - Ipa
17 novembre 2025 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La sfida per le elezioni regionali 2025 di fine novembre entra nel vivo anche sui social. Secondo un'analisi condotta da SocialCom con la piattaforma SocialData, la Campania risulta la regione più discussa, con 21 mila conversazioni generate tra il 9 e il 15 novembre e oltre 1,2 milioni di interazioni. Seguono Veneto (19 mila conversazioni e 941 mila interazioni) e Puglia (15 mila conversazioni e 860 mila interazioni).

I temi più gettonati

In tutte e tre le regioni la sanità emerge come tema dominante del dibattito. In Campania e Veneto al secondo posto si colloca l'economia, mentre in Puglia prevale la sicurezza. Tra i temi specifici spiccano i trasporti in Campania, i giovani in Veneto e la crisi idrica in Puglia. L'analisi evidenzia come i social non riflettano sempre l'andamento dei sondaggi. In Campania il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli registra un sentiment positivo del 28,5% contro il 25,5% del rivale Roberto Fico, e un minor numero di citazioni negative. Inoltre, l'engagement medio dei suoi canali social supera del 42% quello del candidato del campo largo.

In Veneto il quadro è simile: il centrodestra con Alberto Stefani ottiene un sentiment positivo del 33,5% e un negativo del 17,7%, mentre Giovanni Manildo si ferma rispettivamente al 26,5% e al 25%. Anche in questo caso, Stefani mostra un engagement medio superiore del 66%. Scenario opposto in Puglia, dove Antonio Decaro - candidato del centrosinistra - domina la scena social con un sentiment positivo al 28,2% e un engagement medio superiore del 400% rispetto allo sfidante del centrodestra, Luigi Lobuono. Ottime anche le performance dei suoi canali: in media 2.812 interazioni per post su Facebook e 2.541 su Instagram. "La sfida elettorale si gioca sempre di più sui social, che diventano specchio e campo di battaglia del consenso politico", osserva Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.

