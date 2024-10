Getta il materasso in discarica, ma dentro ci sono 50mila euro. Il caso a Montebelluna, in provincia di Treviso: la donna delle pulizie dell’anziana proprietaria l’aveva portato al Card per errore. Il recupero dopo la chiamata ai carabinieri: all’interno anche ori e carte di credito.

A quanto racconta la Tribuna di Treviso, la vicenda risale a ieri mattina, quando la donna delle pulizie si reca nell'abitazione della pensionata. La colf, inconsapevole dell'effettivo valore contenuto al suo interno, pensa bene di eliminare un vecchissimo materasso usurato e abbandonato in garage. Così il 'salvadanaio' dove l'anziana aveva nascosto soldi e gioielli finisce in discarica ma la malcapitata se ne accorge solo nel tardo pomeriggio.

Allerta subito la figlia e scatta la telefonata ai carabinieri che avvertono gli operatori dell'ufficio ecologia. Per accelerare le ricerche ci sono anche i volontari della Protezione civile. Dopo un'oretta, finalmente, il materasso viene ritrovato nel cassone degli ingombranti dov'era stato buttato poche ore prima e soldi, gioielli e carte di credito vengono riconsegnati immediatamente ai familiari.