Treviso, picchiato alla sagra di Sernaglia: Mario De Marchi morto dopo 12 giorni di coma

Il 39enne colpito al volto da un 62enne al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi

Un ospedale
23 ottobre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto oggi all’ospedale di Treviso Mario De Marchi, il 39enne di Caerano San Marco finito in coma dopo essere stato colpito al volto da un 62enne durante la sagra di Sernaglia della Battaglia l’11 ottobre scorso, al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi.

L’uomo era già stato dichiarato in morte cerebrale e questa mattina i familiari hanno autorizzato il termine del supporto vitale e deciso di donare gli organi.

Per il 62enne che ha sferrato il pugno al volto che ha fatto cadere De Marchi a terra, facendogli sbattere violentemente la testa, è praticamente certo che la procura trevigiana cambi ora il capo d’imputazione in omicidio colposo.

Tag
treviso news sagra sernaglia treviso sernaglia sagra picchiato morto mario de marchi sagra sernaglia
