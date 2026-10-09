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Tromba d'aria a Marsala, feriti 4 bambini e cane salvato dalle macerie: "Scenario di guerra"

Momenti di paura dopo che una doppia tromba marina ha investito le zone di Marsala e Petrosino nel Trapanese: cosa è successo

Tromba d'aria a Marsala, feriti 4 bambini e cane salvato dalle macerie:
09 ottobre 2026 | 14.02
Manuela Azzarello
LETTURA: 2 minuti

Momenti di paura oggi nel trapanese dove c'è stata una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala che poi si è spostata provocando danni ad edifici e auto. I due vortici si sono sviluppati sul mare, sotto una formazione temporalesca, a poca distanza dalla costa. Incredibili le immagini che hanno cominciato a circolare in rete.

"Questa mattina ci simo ritrovati in uno scenario di guerra. Una scuola è andata completamente distrutta da un ciclone che ha preso in pieno non solo la scuola, ma anche le case e la strada. Una macchina su cui c'erano due persone è stata sbalzata per aria e la coppia che vi si trovava adesso è in condizioni gravi. Sono loro le persone più gravi di questa sciagura atmosferica". A parlare con l'Adnkronos è Andreana Patti, la sindaca di Marsala (Trapani), dopo la doppia tromba marina che ha colpito la zona. "Abbiamo cinque bambini feriti lievi, e insegnanti hanno subito un trauma. Abbiamo una situazione di calamità, da stato di emergenza - aggiunge Patti - diverse case sono completamente inagibili e altre hanno dei danni gravissimi e quindi adesso stiamo mappando, casa per casa, per verificare le problematiche".

Il bilancio dei feriti a Marsala

Al momento la situazione "è sotto controllo dal punto di vista dell'emergenza sanitaria dopo la tromba d'aria che ha colpito il territorio di Marsala". Lo comunica la Direzione strategica dell'Asp Trapani, che, come da protocollo aziendale, ha prontamente attivato il Peimaf (Piano di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti) all'ospedale di Marsala. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. É stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti. "Si ringrazia la macchina dei soccorsi e dell'emergenza, dai Vigili del fuoco, al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala", dice l'Asp.

Un cucciolo di pastore tedesco, invece, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco dalle macerie di una casa distrutta in contrada Terrenove. Il cucciolo è stato consegnato alla proprietaria.

Le parole della Protezione civile

Il capo della Protezione civile della Regione Siciliana Salvatore Cocina ha descritto gli effetti della tromba d'aria che questa mattina ha colpito Marsala e Petrosino, nel Trapanese, come un "effetto devastante". La tromba d'aria, spiega, "ha colpito maggiormente il centro di raccolta rifiuti di Petrosino e altre zone e numerose autovetture e una scuola. Subito arrivati i soccorsi e recuperati in buone condizioni i due operai dispersi. Coinvolgimento di alcuni alunni ma senza conseguenze".

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