Trony inaugura un nuovo punto vendita Mini Trony a Mazara del Vallo

Con 290 mq e 5 addetti alla vendita è ubicato in Via Giovanni Bessarione, 196

Venerdì 30 ottobre Trony ha inaugurato un nuovo punto vendita Mini Trony a Mazara del Vallo (TP): presso il nuovo negozio, affiliato Eurocom DLE S.p.A., lavoreranno 5 addetti alla vendita coordinati dal direttore Giuseppe Rallo.

Ubicato in Via Giovanni Bessarione 196, sarà facilmente raggiungibile grazie alla posizione centrale e alla vicinanza con le principali arterie della città. Con 290 mq di superficie, 2 casse e un parcheggio da 90 posti auto, il nuovo Mini Trony di Mazara del Vallo conterà su 2.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 150.000 potenziali clienti nel raggio di 30Km.

Prosegue così il progetto di sviluppo di Eurocom DLE S.p.A., socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 15 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 183.

Il punto vendita di Mazara, con pianta “a elle”, presenta come primo reparto all’ingresso quello del dedicato agli apparecchi audio/video con una ricca offerta di prodotti che si estende alla telefonia, all’informatica, al gaming ed accessori, alla mobilità elettrica, clima, piccoli e grandi elettrodomestici compresi quelli da incasso. Tra i vari servizi, offre consegna a domicilio, servizio installazione elettrodomestici, finanziamenti, estensioni di garanzia, consulenza e preventivi. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del nuovo format Trony.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Mazara del Vallo, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it