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Tumori, Novello (Walce): "Con End of Silence corretta informazione su cancro del polmone"

'Il messaggio deve essere scientificamente corretto e raggiungere tutta la popolazione per aumentare la consapevolezza sulla malattia e sulle possibilità di trattamento'

Silvia Novello - Ufficio stampa
Silvia Novello - Ufficio stampa
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16 novembre 2026 | 16.49
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

Supportare iniziative come End of Silence per aumentare la consapevolezza sui possibili nuovi scenari di cura del cancro al polmone è importantissimo, a maggior ragione in una patologia come questa, di cui si parla comunque sempre poco e con estrema cautela. Il messaggio deve essere diretto e scientificamente corretto, ma deve anche seguire canali che raggiungono davvero l'intera popolazione portando informazioni sulle caratteristiche della patologia e sul suo trattamento”. Così Silvia Novello, presidente di Walce (Women Against Lung Cancer in Europe) e Ordinario di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Torino e Responsabile Oncologia Polmonare all’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, tra le associazioni che supportano la campagna End of Silence, lanciata a maggio 2026 e promossa da AstraZeneca per cambiare la narrazione sulle malattie oncologiche in Italia. La presidente è intervenuta oggi nella stazione Roma Termini dove è stata allestita l’installazione che utilizza i versi della canzone di Silvia Salemi come microracconti visivi per raccontare storie di cura e progresso scientifico.

Negli ultimi anni lo scenario del tumore del polmone è cambiato profondamente grazie ai progressi della ricerca. Ma è importante che, insieme alla cura, evolva anche il modo in cui questa patologia viene raccontata, come sottolinea la presidente di Walce: “L’innovazione deve corrispondere a una perfetta formazione e informazione”. Motivo per cui “le strategie e i canali per implementare la parte informativa sono importantissimi”. A tal proposito, “in questi vent'anni Walce ha fatto suo il processo di formazione e di informazione della popolazione - riferisce Novello - Un'associazione pazienti deve seguire il passo della ricerca, deve stare a fianco all'innovazione per informare il cittadino sui cambiamenti in relazione a una determinata patologia, in questo caso il tumore del polmone. Avere un'associazione pazienti come partner di questa campagna - conclude - direi che è un connubio perfetto”.

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