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Tumori, Zotova (Ipsen): "Nel percorso di cura mettiamo al centro pazienti, medici e caregiver"

"Partner nell'ecosistema sanitario, ascoltiamo le esperienze dei pazienti e favoriamo il dialogo tra gli attori coinvolti per cure e qualità di vita migliori"

Irina Zotova - (Foto Adnkronos)
Irina Zotova - (Foto Adnkronos)
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11 settembre 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Crediamo che un vero progresso in oncologia significhi comprendere e affrontare non solo alla malattia in sé, ma anche le storie dei pazienti, dei medici e dei caregiver, che ci ricordano che ogni percorso terapeutico è prima di tutto un percorso umano, caratterizzato da sfide soggettive, emotive e legate alla gestione della vita quotidiana". Lo ha detto Irina Zotova, presidente e amministratore delegato di Ipsen Italia, in occasione della presentazione del documentario 'Il filo di Arianna', nell'ambito della rassegna 'Venezia26' di Giffoni Innovation Hub dell'83esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia. La pellicola, di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotta da Telomero Produzioni, con il patrocinio dell'Associazione nazionale tumore del rene - Anture e il contributo non condizionante della farmaceutica, raccoglie le voci di pazienti, caregiver e medici che affrontano il labirinto del tumore del rene.

"Questo impegno - continua Zotova - si traduce in un approccio incentrato sul paziente, lavorando a stretto contatto con i professionisti sanitari, le associazioni di pazienti e tutta la comunità della salute per comprendere meglio i bisogni, aumentare la consapevolezza, favorire una diagnosi precoce e contribuire a delle cure più integrate. Negli ultimi anni il nostro ruolo in oncologia si è evoluto da semplice fornitore di farmaci a partner nell'ecosistema sanitario, ascoltando le esperienze di pazienti e favorendo il dialogo tra tutti gli attori coinvolti per costruire soluzioni che migliorano i risultati delle cure e allo stesso tempo la qualità della vita. Progetti come 'Il filo di Arianna' sono importanti perché danno visibilità a voci che hanno bisogno di essere ascoltate, mantenendo la prospettiva del paziente al centro, in ogni decisione che prendiamo".

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tumori oncologia pazienti medici caregiver
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