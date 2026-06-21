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Tunisia-Giappone 0-4, show e poker: i Samurai Blu danno spettacolo ai Mondiali

Seconda pesante sconfitta per la selezione africana, già eliminata

L'esultanza del Giappone - (Fotogramma)
L'esultanza del Giappone - (Fotogramma)
21 giugno 2026 | 07.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Giappone batte la Tunisia per 4-0 a Monterey oggi, 21 giugno, nel match della seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. La vittoria consente alla selezione nipponica di salire a 4 punti e affiancare l'Olanda al primo posto, davanti alla Svezia che insegue a con 3 punti. La Tunisia, con il nuovo ct Renard in panchina dopo l'addio di Lamouchi, rimane a quota zero ed è eliminata.

Il Giappone conquista il successo in una sfida senza storia. Pronti, via e la 'Samurai Blu' sfonda. Azione corale che avvolge il fronte d'attacco, Nakamura da sinistra mette al centro il pallone che Kamada - puntuale all'appuntamento - devia in porta: 1-0 al 4'. Il sipario virtuale sul match cala al 31'. Ueda, innescato al limite dell'area, fa centro con un destro chirurgico: 2-0 e Tunisia al tappeto.

La partita è un monologo. Il Giappone continua a spingere con fiammate a ritmi forsennati, la Tunisia è uno sparring partner incapace di lasciare il segno. Il terzo gol degli asiatici arriva al 69' con una splendida azione in verticale. Il tocco di Ueda libera Junya Ito che si presenta davanti a Dahmen e lo buca senza problemi: 3-0.

La differenza reti può diventare un fattore rilevante in classifica, il Giappone va a caccia del poker e lo trova all'89'. Sano e Junya Ito costruiscono, Ueda di testa realizza la doppietta personale: 4-0, game over.

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tunisia giappone mondiali 2026
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