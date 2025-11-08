circle x black
Firenze, turista aggredita e stuprata in centro: due arresti

Sarebbe stata avvicinata da due uomini mentre camminava in piazza San Pancrazio vicino alla stazione di Santa Maria Novella

Volante della polizia e ambulanza (Fotogramma/Ipa)
08 novembre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
Due uomini sono stati arrestati a Firenze con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista panamense di 35 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4 della notte di sabato 8 novembre in piazza San Pancrazio, nel cuore del centro storico, vicino alla stazione di Santa Maria Novella.

L'allarme lanciato da un passante

A lanciare l'allarme è stato un passante, che avrebbe sentito le urla provenire da una vettura, parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza del 118: la giovane è stata trasportata in ospedale, dove i sanitari hanno attivato il protocollo del codice rosa per le vittime di violenza sessuale.

L'inchiesta

A dare l'allarme è stato un passante che ha udito le urla della vittima e ha chiamato il 112. Gli agenti della Questura, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato e bloccato i due sospetti, un cittadino egiziano di 26 anni e un cittadino marocchino di 32, entrambi con precedenti di polizia, mentre tentavano di fuggire.

La donna è stata trasportata all'ospedale Careggi, dove sono stati avviati gli accertamenti, previsti dal protocollo per le vittime di violenza sessuale. La Squadra Mobile ha subito attivato le indagini, comunicando i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze. I due arrestati sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura cautelare. Gli investigatori della polizia stanno ricostruendo la dinamica della vicenda, analizzando testimonianze e immagini delle telecamere della zona.

