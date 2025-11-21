circle x black
Cerca nel sito
 

Sassari, 24 anni di carcere all'uomo che uccise il padre con la fiocina: la conferma in Appello

La terribile vicenda riguarda la notte del 27 aprile del 2022

Un carcere (Fotogramma)
Un carcere (Fotogramma)
21 novembre 2025 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna a 24 anni complessivi per Alberto Picci, 50enne che aggredì i genitori e uccise il padre. I fatti avvennero nella casa di famiglia a Santa Maria Coghinas, nel nord dell'isola, e risalgono alla notte del 27 aprile del 2022. Picci colpì il padre con una fiocina e con un coltello e aggredì anche la madre. Per quel duplice tentato omicidio scelse il rito abbreviato e fu condannato a 12 anni più tre in una struttura Rems. La sua situazione si aggravò in seguito quando l'anziano padre morì a causa di quell'aggressione subita nove mesi prima. Si aprì così un nuovo processo e a febbraio di quest'anno è arrivata una nuova condanna a 13 anni e 4 mesi per l'omicidio dell'anziano padre Giuseppe.

Oggi a Sassari la Corte d'Appello ha confermato quella sentenza e per il parricidio Alberto Picci dovrà scontare in tutto 24 anni di carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
uccise padre fiocina uccise il padre uccise il padre con la fiocina uccise il padre con la fiocina sassari
Vedi anche
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza