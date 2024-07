Ucciso da auto alla fermata del bus a Roma, cittadini in presidio a viale Marconi

''Si può morite investiti mentre si aspetta l'autobus?''. E' quanto sui manifesti affissi in strada nella zona di viale Marconi a Roma dove sabato scorso un uomo di 66 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre aspettava l'autobus alla fermata. Cittadini e associazioni si sono dati appuntamento questa sera alle 19 in viale Marconi 250, all'angolo con via Cardano, per esprimere solidarietà ai parenti della vittima e ''rivendicare una città sicura per tutti''.

Sul luogo dell'incidente, sabato mattina, erano intervenute le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Alla guida dell'auto c'era un uomo turco di 26 anni che è stato poi condotto all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Il 66enne travolto dall'auto, una Fiat Cinquecento, è morto sul colpo.