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Roma, omicidio via Hortis: fermati due giovani, trovata l'arma del delitto

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura, hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area

Squadra mobile - fotogramma/ipa
Squadra mobile - fotogramma/ipa
09 ottobre 2026 | 12.36
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Un cittadino tunisino di 19 anni e un’italiana di 24 anni sono stati fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Hortis, nei pressi di Villa Gordiani.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura, hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Gli investigatori sono così riusciti a individuare l'auto sulla quale il giovane sarebbe salito intorno alle 8 di quella mattina insieme ai due indagati. La stessa auto sarebbe successivamente stata immortalata, intorno alle 11.45, proprio in via Attilio Hortis, luogo dove il corpo del giovane è stato rinvenuto circa trenta minuti dopo.

La sera del 6 ottobre i due erano stati fermati per un controllo dai carabinieri a bordo della stessa auto e nell'auto i militari avevano rinvenuto un coltello da cucina ritenuto compatibile con l'arma del delitto. Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell'omicidio.

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omicidio fermati polizia indagini
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