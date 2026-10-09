Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura, hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area

Un cittadino tunisino di 19 anni e un’italiana di 24 anni sono stati fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Hortis, nei pressi di Villa Gordiani.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla procura, hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Gli investigatori sono così riusciti a individuare l'auto sulla quale il giovane sarebbe salito intorno alle 8 di quella mattina insieme ai due indagati. La stessa auto sarebbe successivamente stata immortalata, intorno alle 11.45, proprio in via Attilio Hortis, luogo dove il corpo del giovane è stato rinvenuto circa trenta minuti dopo.

La sera del 6 ottobre i due erano stati fermati per un controllo dai carabinieri a bordo della stessa auto e nell'auto i militari avevano rinvenuto un coltello da cucina ritenuto compatibile con l'arma del delitto. Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell'omicidio.