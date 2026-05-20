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'Un futuro aprile', su Rai1 la strage di Pizzolungo

- Ph Valentina Glorioso
- Ph Valentina Glorioso
20 maggio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domani, in prima serata, alle 21.30, su Rai Uno e su RaiPlay, andrà in onda Un futuro aprile, tv movie del regista Graziano Diana, coprodotto da Rai Fiction e Elysia Film, la storia di una delle più sanguinose stragi di mafia italiane, avvenuta il 2 aprile 1985, a Pizzolungo, nel territorio di Erice. Un’autobomba posta lì per ammazzare il Giudice Carlo Palermo, uccide invece Barbara Rizzo e i suoi due gemellini, Giuseppe e Salvatore Asta, di 6 anni. Nel cast anche l’attore di origine madonita, Bruno Di Chiara, nei panni del cattivo, Tano Di Marco, un personaggio che esprime il male, ma anche la pietà, una ferocia stanziale e un'immobilità ieratica. È il male quotidiano che presidia il territorio nell'ombra della complicità, e che vede nella dignità e nella ricerca della verità una minaccia diretta alla propria egemonia. Il resto non potete che vederlo in tv! Di Chiara sarà accanto a Francesco Montanari che interpreta il giudice Carlo Palermo e Ludovica Ciaschetti, nella parte di Margherita Asta. Insieme a loro anche Peppino Mazzotta, il padre di Margherita, Nunzio Asta, Anna Ferruzzo, la zia Vita, Denise Sardisco, Antonina e Federica De Cola, la mamma, Barbara Rizzo. Bruno Di Chiara è stato allievo di Emma Dante ed ha al suo attivo tantissimi ruoli, in teatro, in fiction tv e anche nel grande schermo. Il film è liberamente ispirato al libro Sola con te in un futuro aprile, di Margherita Asta e Michela Gargiulo, per Fandango Libri. Margherita è la figlia maggiore di Barbara Rizzo e Nunzio Asta, la quale per una casualità non si trova in auto con la mamma e i fratellini, salvandosi. Al centro della storia c’è l’incontro umanissimo e lungamente atteso tra due persone, il giudice e la bambina sopravvissuta, “costrette all’impossibile scelta tra il dolore del ricordo e il balsamo dell’oblio.” Una storia di sofferenza e rinascita che lega per sempre Margherita Asta e il giudice Carlo Palermo. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Graziano Diana, Stefano Marcocci, Domenico Tomassetti con la collaborazione di Fabrizio Coniglio.

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