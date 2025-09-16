Una mostra e aperitivo sociale, sabato al Bastogi di Roma con 'Amici dei Bimbi Ets'

Mostra fotografica, premiazioni e aperitivo sociale: sabato 20 settembre, dalle 15 alle 22, Bastogi a Roma ospiterà una grande festa organizzata da 'Amici dei Bimbi Ets' (per il ventennale dell’associazione) presso il doposcuola che da cinque anni accoglie bambini e ragazzi del territorio.

E' in programma, dalle 15.00 alle 22.00, la visita alla mostra fotografica che conclude il progetto “Young people programme” realizzato in collaborazione con Canon. Dal 2015 l’azienda promuove la creatività giovanile attraverso laboratori di fotografia per raccontare le sfide sociali delle nuove generazioni. Le opere esposte sono state realizzate nell’ultimo anno dai bambini e ragazzi di Bastogi, guidati dalla fotografa Erica Fava.

Alle 17.00 si terrà la premiazione dei ragazzi che hanno frequentato il doposcuola e dalle 18.00 l'aperitivo sociale e la festa di comunità aperta a tutti. “Vogliamo dare luce a un luogo troppo spesso dimenticato e mostrare le storie e la creatività dei ragazzi che qui crescono ogni giorno”, dichiara l’associazione.