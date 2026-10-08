UniLink, inaugurato l'anno accademico 2026-2027: ricerca, formazione e dialogo con le istituzioni

Inaugurato alla Link University di Roma l'anno accademico 2026-2027, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana e di rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. Al centro della cerimonia il ruolo dell'università nella formazione e nella ricerca e la crescita dell'Ateneo, che conta oggi tredici sedi in Italia e oltre 400 docenti. Il rettore Carlo Alberto Giusti ha sottolineato il contributo della ricerca allo sviluppo del Paese e l'importanza della cooperazione scientifica internazionale. Spazio anche alla storia del Casale di San Pio V, sede dell'Ateneo e legato agli avvenimenti della battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571: il prorettore Francesco Paolo Tronca ha richiamato quella vicenda come spunto per una riflessione sul valore delle alleanze, della diplomazia e della pace.