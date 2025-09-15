circle x black
Università, rettrice Iannantuoni (unimiB): "Ragazze, fate ciò che vi rende felici"

15 settembre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ognuna di noi, quando realizza un passo, lo fa sia per sé che, soprattutto, per chi viene dopo di lei, perché trovi un pezzo di strada aperto e con meno stereotipi di genere. Quello che dico alle ragazze è di credere in sé stesse e di non essere mai messe nelle condizioni di dover scegliere tra la vita lavorativa e la vita sentimentale o personale. Questi due aspetti devono andare di pari passo e ognuna deve fare esattamente quello che la rende felice". Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'università degli studi di Milano Bicocca, all'evento 'Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025', tenutosi nell'Aula magna dell'Ateneo.

