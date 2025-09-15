Università, rettrice Iannantuoni (unimiB): "Ragazze, fate ciò che vi rende felici"

"Ognuna di noi, quando realizza un passo, lo fa sia per sé che, soprattutto, per chi viene dopo di lei, perché trovi un pezzo di strada aperto e con meno stereotipi di genere. Quello che dico alle ragazze è di credere in sé stesse e di non essere mai messe nelle condizioni di dover scegliere tra la vita lavorativa e la vita sentimentale o personale. Questi due aspetti devono andare di pari passo e ognuna deve fare esattamente quello che la rende felice". Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'università degli studi di Milano Bicocca, all'evento 'Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025', tenutosi nell'Aula magna dell'Ateneo.