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Università, Vitiello (Scuola Sant’Anna): "MeMo è un grande asset per la Scuola e per tutte le istituzioni"

Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - (foto Adnkronos)
Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - (foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La rete Merita e il progetto MeMo sul merito e la mobilità sociale sono un grande asset per la Scuola Sant’Anna e per tutte le altre istituzioni che vi partecipano”. Lo sottolinea Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, intervenendo sul progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, di cui la Scuola Sant’Anna è capofila. “È un impegno collettivo, un impegno comune per promuovere anche in Italia delle politiche attive che favoriscono la mobilità sociale e il merito”, aggiunge Vitiello.

“Insomma, MeMo è un progetto importante che vede anche la Scuola Sant’Anna capofila e che richiama chiaramente l'articolo 34 della Costituzione - sottolinea Vitiello - È un impegno collettivo, un impegno comune per promuovere anche in Italia delle politiche attive che favoriscono la mobilità sociale e il merito”, ribadisce il rettore.

Il progetto, aggiunge Vitiello, rappresenta anche “la testimonianza dell'impegno da parte del Ministro e del Governo nel voler garantire la più ampia partecipazione possibile alla vita universitaria”.

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MeMo Merito e Mobilità Sociale Politiche attive
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