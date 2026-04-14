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Usa, Meritocrazia Italia: "Con attacco al Papa si è passato il segno, si apra nuova fase dialogo"

Usa, Meritocrazia Italia:
14 aprile 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
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"Il mondo assiste attonito e incredulo al formale attacco rivolto dal Presidente americano Donald Trump alla volta del Santo Padre, accusato di eccessiva debolezza sul piano della politica estera e nel contrasto alla criminalità. Si aggiunge l’insinuazione di averne determinato l’elezione". Così, in una nota, Meritocrazia Italia che "si auspica che questo episodio, e l’imbarazzo che ha portato con sé nelle relazioni internazionali, scuota la politica di tutto il mondo. Chiede quindi a tutti i leader, di ogni nazionalità - si legge - di prendere atto che s’è passato il segno da ogni lato, e di prendere le distanze e di condannare apertamente le dichiarazioni del Presidente americano. Chiede di farlo non soltanto a parole, ma operosamente, dando avvio a una nuova fase di dialogo, perché la diversità delle posizioni sia strumento di migliore soluzione dei problemi e non pretestuosa causa di scontro e divisioni".

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Meritocrazia dialogo politica estera criminalità
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