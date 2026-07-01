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Vaccini, Foresi (Fnp Cisl): "Migliorano qualità di vita anziani e abbattono costi per Ssn"

"Disinformazione e paura allontanano da prevenzione, importante informare correttamente"

Anna Maria Foresi - (Adnkronos)
Anna Maria Foresi - (Adnkronos)
01 luglio 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La prevenzione vaccinale negli anziani è estremamente importante perché consente, da una parte, di migliorare la qualità della vita e, dall'altra, abbattere i costi del Servizio sanitario nazionale. A livello teorico in Italia abbiamo tutto ciò che è necessario per poter affrontare in maniera positiva e anche scientificamente corretta la prevenzione, ma nella realtà abbiamo una serie di difficoltà”. Lo ha detto Anna Maria Foresi, segretario nazionale Fnp Cisl, in occasione dell’Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell’Anziano, tenutasi a Roma a Palazzo Baldassini, su iniziativa di HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.

Oltre al fatto che "il tema viene trattato a livello regionale, determinando forti disomogeneità - ha spiegato Foresi - c'è un altro aspetto legato alla percezione che le persone hanno della prevenzione, ossia l’esitazione vaccinale: alcune persone si sentono in difficoltà ad affrontare i vaccini, per paura, per disaffezione verso l'istituzione o perché non riescono a percepire il rischio vero di non vaccinarsi. In questo gioca un ruolo la disinformazione che passa attraverso i social”.

“Dovremmo quindi intervenire su tre livelli: della salute, sociale e culturale - ha elencato - Un passo importante è poi quello di tener conto delle disuguaglianze sociali ed economiche, fattori che possono determinare una disaffezione verso la prevenzione vaccinale. Noi, come sindacato dei pensionati della Cisl ci siamo mossi attraverso la Carovana della salute, con la quale giriamo le città, dal momento che siamo fortemente radicati nel territorio, e aiutiamo gli anziani attraverso visite gratuite e momenti informativi. Questo - ha concluso - sta generando la consapevolezza che porta ad avere fiducia nel Sistema sanitario nazionale. HappyAgeing è per noi straordinariamente utile e continueremo sicuramente a lavorare con loro”.

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HappyAgeing Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo vaccini prevenzione anziani qualità di vita costi Ssn
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